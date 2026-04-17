Balade en bateau la route des phares Route de l’Embarcadère Ploubazlanec

Ploubazlanec

Balade en bateau la route des phares

Route de l’Embarcadère Embarcadère Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Partez à la découverte des phares et balises autour de l’archipel de Bréhat. Une balade qui se veut instructive et ludique, à destination de tous les âges. Pour en apprendre un “rayon” sur la navigation et l’histoire des phares emblématiques dans un large périmètre autour de l’archipel. .

Route de l’Embarcadère Embarcadère Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 79 50

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English :

L’événement Balade en bateau la route des phares Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol