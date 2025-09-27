BALADE EN BATEAU Olonzac
2 Écluse d’Ognon Olonzac Hérault
Tarif : – – 30 EUR
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Balade en bateau et repas convivial
Oubliez pas de réserver places limitées…
2 Écluse d’Ognon Olonzac 34210 Hérault Occitanie carreauxsansfrontieres@gmail.com
English :
Boat trip and convivial meal
Don’t forget to book, places are limited…
German :
Bootsfahrt und gemütliches Essen
Vergessen Sie nicht zu reservieren begrenzte Plätze…
Italiano :
Gita in barca e pasto conviviale
Non dimenticate di prenotare, i posti sono limitati…
Espanol :
Paseo en barco y comida de convivencia
No olvides reservar, las plazas son limitadas…
