Balade en bateau sur les canaux de Martigues, Derrière l’hôtel de ville Martigues

Balade en bateau sur les canaux de Martigues

Mardi 17 février 2026 de 15h à 15h45.

Mardi 24 février 2026 de 15h à 15h45.

Samedi 21 mars 2026 de 15h à 15h45.

Samedi 4 avril 2026 de 15h à 15h45.

Samedi 11 avril 2026 de 15h à 15h45.

Mercredi 15 avril 2026 de 15h à 15h45.

Mercredi 22 avril 2026 de 15h à 15h45.

Samedi 2 mai 2026 de 15h à 15h45.

Samedi 9 mai 2026 de 15h à 15h45.

Vendredi 15 mai 2026 de 15h à 15h45.

Samedi 23 mai 2026 de 15h à 15h45. Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Embarquez pour une expérience inoubliable à Martigues, où la découverte de la ville depuis un bateau est une tradition bien ancrée. Son surnom de Venise Provençale prend alors tout son sens !Familles

Laissez-vous porter par les courants des canaux et plongez-vous dans l’atmosphère envoûtante de la Venise Provençale . Une croisière sur les canaux de Martigues est bien plus qu’une simple balade en bateau, c’est une véritable exploration d’une ville posée sur l’eau.



Découvrez les joyaux emblématiques de Martigues et plongez dans leur fascinante histoire. Vous serez étonnés d’apprendre que Martigues abrite l’un des derniers Calen de France, ou que la Pointe San Crist met en lumière les créations d’un artiste de renommée internationale.



Votre capitaine chevronné vous guidera lors d’une balade commentée de 45 minutes, adaptée à toute la famille. Réservez dès maintenant votre place à bord et ne manquez pas cette expérience ludique et enrichissante. .

Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Embark on an unforgettable experience in Martigues, where exploring the city from a boat is a well-established tradition. Its nickname “Provençal Venice” then takes on its full meaning!

L’événement Balade en bateau sur les canaux de Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme de Martigues