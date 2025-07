Balade en bords de Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre

Coordonnées GPS 46.728156, -0.61603 Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Profitez d’une balade contée le long de la Sèvre où il sera question de loutres, de castors, de libellules et d’autres animaux merveilleux qui vous accompagneront au fil de l’eau. Rendez-vous entre la Bleure et le Moulin Claveau, et si vous venez par la Voie Verte prenez la sortie PN 69. Les coordonnées GPS sont 46.728156, -0.616035.

Par la compagnie Parolata Sung.

À partir de 5 ans, sur réservation. .

