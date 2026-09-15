Balade en bords de Vienne : le flottage du bois – Visite Guidée Limoges
samedi 26 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Balade en bords de Vienne : le flottage du bois – Visite Guidée
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 16:15:00
Date(s) :
2026-09-26
Avec le four des Casseaux.
Depuis la maison d’octroi jusqu’au four des Casseaux, laissez-vous conter l’histoire du flottage du bois sur la Vienne qui a contribué à l’essor industriel de Limoges au XIXe siècle.
– Visite d’1h45 non accessible PMR
– Réservation obligatoire, en physique à l’Office de Tourisme ou en ligne.
– Rendez-vous communiqué sur le billet.
Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance. .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Balade en bords de Vienne : le flottage du bois – Visite Guidée
L’événement Balade en bords de Vienne : le flottage du bois – Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Limoges Métropole
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