Balade en bords de Vienne, Pont Saint Martial, Limoges

Balade en bords de Vienne Samedi 28 mars, 14h30 Pont Saint Martial Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

ENTRE DEUX EAUX…

D’un pont à l’autre, profitez d’une promenade pour découvrir, au fil de l’eau, le patrimoine et l’histoire des Ponticauds.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Pont Saint Martial pont saint martial limoges Limoges 87000 Ventadour Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Les bords de Vienne, un incontournable de Limoges ! #Villedartetdhistoire

© Alexis Bernardet – Ville de Limoges