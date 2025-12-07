Balade en calèche à Saint-Pierre-d’Entremont Saint-Pierre-d’Entremont

Balade en calèche à Saint-Pierre-d’Entremont

Balades en Calèche ~ LES VILLES ET VILLAGES ILLUMINES DU BOCAGE ORNAIS 2025

Du 29 novembre à début janvier, le bocage normand se pare de ses plus beaux habits de lumière pour la joie des plus grands et des plus petits.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues tous les ans à cette occasion. A pied, en voiture ou en car, tous les moyens sont bons pour découvrir cet événement unique qui fait du bocage normand l’épicentre des fêtes de Noël.

Un événement rendu possible par l’implication sans faille de centaines de bénévoles, amoureux de Noël et des Lumières, qui pendant plusieurs mois par an conçoivent, réparent et mettent en place les milliers de motifs qui surgissent de toute part. La Sauvagère, Saint Mars d’Egrenne, Céaucé, Beauchêne, La Michaudière, Mantilly, Rouellé, … autant de phares qui brillent de tous leurs feux à la veille de Noël et vous guident au travers de la campagne normande.

A partir de 14h30 le Comité des fêtes de Saint-Pierre-d’Entremont vous propose un une balade en calèche le 07 décembre 2025 avec son traditionnel marché de noël.

La visite des illuminations est libre et gratuite. .

Saint-Pierre-d’Entremont 61800 Orne Normandie +33 6 58 21 57 25 comitedesilluminations61@yahoo.com

