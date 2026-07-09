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AGENDA · Saint-Trimoël

Balade en calèche au Botrai Saint-Trimoël

mardi 18 août 2026 · Saint-Trimoël

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
La ferme du Botrai
Ville
22510 Saint-Trimoël
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Trimoël

Balade en calèche au Botrai

La ferme du Botrai Saint-Trimoël Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Balade dans la campagne autour du Botrai guidée par deux chevaux postiers bretons. Inscription par téléphone.   .

La ferme du Botrai Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 23 

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English :

L’événement Balade en calèche au Botrai Saint-Trimoël a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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