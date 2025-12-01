BALADE EN CALECHE DANS LES ALBERES Saint-Génis-des-Fontaines
BALADE EN CALECHE DANS LES ALBERES Saint-Génis-des-Fontaines lundi 1 décembre 2025.
BALADE EN CALECHE DANS LES ALBERES
Chemin des Vignerons Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-01 15:00:00
fin : 2025-12-31 16:00:00
Date(s) :
2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31
Une escapade bucolique au cœur de la nature catalane avec l’association Tous cavaliers .
Durée 1 h, mini. 2 max. 4 personnes. Gratuit jusqu’à 3 ans !
Inscriptions obligatoires, places limitées.
.
Chemin des Vignerons Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
A bucolic escapade in the heart of Catalan nature with the Tous cavaliers association.
Duration: 1 h, min. 2 max. 4 people. Free for children under 3!
Registration required, places limited.
German :
Ein bukolischer Ausflug in die katalanische Natur mit dem Verein Tous cavaliers (Alle Reiter).
Dauer: 1 Stunde, min. 2 max. 4 Personen. Kostenlos für Kinder bis 3 Jahre!
Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze.
Italiano :
Una fuga bucolica nel cuore della natura catalana con l’associazione Tous cavaliers .
Durata: 1 ora, min. 2 max. 4 persone. Gratis per i bambini sotto i 3 anni!
Iscrizione obbligatoria, posti limitati.
Espanol :
Una escapada bucólica en plena naturaleza catalana con la asociación Tous cavaliers .
Duración: 1 hora, mín. 2 máx. 4 personas. Gratuito para los niños menores de 3 años
Inscripción obligatoria, plazas limitadas.
L’événement BALADE EN CALECHE DANS LES ALBERES Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-11-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE