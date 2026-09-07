Balade en calèche dans Meyenheim, Meyenheim, Meyenheim

Informations pratiques

Balade en calèche dans Meyenheim Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Meyenheim Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite du verger communal et démonstration d’élagage et de greffe. Visite des ruches de Johann Gutleben.

Meyenheim 68890 Meyenheim Meyenheim 68890 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 53 09 46 »}]

Visite du verger communal et démonstration d’élagage et de greffe. Visite des ruches de Johann Gutleben.