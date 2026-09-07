AGENDA · Meyenheim
Balade en calèche dans Meyenheim, Meyenheim, Meyenheim
dimanche 20 septembre 2026 · Meyenheim
Informations pratiques
Balade en calèche dans Meyenheim Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Meyenheim Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite du verger communal et démonstration d’élagage et de greffe. Visite des ruches de Johann Gutleben.
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Visite du verger communal et démonstration d’élagage et de greffe. Visite des ruches de Johann Gutleben.
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