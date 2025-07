Balade en calèche, descente sur la plage Montmartin-sur-Mer

Balade en calèche, descente sur la plage Montmartin-sur-Mer lundi 14 juillet 2025.

Balade en calèche, descente sur la plage

Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Descendez sur la plage à bord d’une calèche tractée par des chevaux.

Descendez sur la plage à bord d’une calèche tractée par des chevaux. .

Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 45 83 94

English : Balade en calèche, descente sur la plage

Ride down to the beach in a horse-drawn carriage.

German :

Fahren Sie mit einer von Pferden gezogenen Kutsche zum Strand hinunter.

Italiano :

Prendete una carrozza trainata da cavalli fino alla spiaggia.

Espanol :

Baje a la playa en coche de caballos.

L’événement Balade en calèche, descente sur la plage Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-27 par Coutances Tourisme