Balade en calèche Fêtes de fin d’année Yssingeaux

Place du marché Yssingeaux Haute-Loire
Promenez-vous autrement dans le centre-ville d’Yssingeaux ! Promenades en calèche proposées par l’association CAPY. De 10h à 12h et de 14h à 18h. Enfants 2,50 € Adultes 5 €
Place du marché Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
A new way to explore downtown Yssingeaux! Horse-drawn carriage rides offered by the CAPY association. From 10am to 12pm and from 2pm to 6pm. Children: 2.50 ? Adults: 5 ?
German :
Machen Sie einen etwas anderen Spaziergang durch die Innenstadt von Yssingeaux! Kutschenfahrten, die vom Verein CAPY angeboten werden. Von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Kinder: 2,50 ? Erwachsene: 5 ?
Italiano :
Passeggiate nel centro di Yssingeaux! Passeggiate in carrozza a cavallo proposte dall’associazione CAPY. Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Bambini: 2,50 ? Adulti: 5 ?
Espanol :
Pasee por el centro de Yssingeaux Paseos en coche de caballos ofrecidos por la asociación CAPY. De 10h a 12h y de 14h a 18h. Niños: 2,50 Adultos: 5
