Balade en calèche – Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay

Balade – Public : Famille, Adulte / Niveau : Pour tous.

JEP – 20 et 21 septembre, à partir de 14h30.

Prix : Gratuit.‎

• Sans réservation, compris avec l’accès au château.‎

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un attelage traditionnel vous emmène au château !

Montez en voiture et laissez-vous porter à travers le domaine de Kerjean par un fier cheval breton. Cette promenade offre de beaux points de vue sur le château et son parc puis vous dépose, tels des marquis et des marquises d’un jour, devant l’entrée d’honneur du monument.

Château de Kerjean Château de Kerjean, 29440, Saint-Vougay Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne 02 98 69 93 69 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kerjean https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/;https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/ La construction du château actuel commence probablement vers 1542 et n’est sans doute pas achevée à la fin du siècle. On y décèle une influence de Philibert de l’Orme. Bâti sur un plan quadrangulaire, il est doté de remparts et de quatre tours d’angle qui attestent de son rôle militaire, par ailleurs mal connu. Des travaux effectués au début du 18e siècle sont suivis par une dégradation et une ruine progressives après 1755 (destruction du pavillon nord-est), agravée par les déprédations révolutionnaires. Préservé à peu près au cours du 19e siècle, le château de Kerjean est acquis par l’Etat et classé monument historique en 1911. Il abrite désormais le Musée breton.

