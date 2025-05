Balade en calèche, la rivière en fil conducteur – Valmont, 27 mai 2025 13:30, Valmont.

Seine-Maritime

Balade en calèche, la rivière en fil conducteur Valmont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27 13:30:00

fin : 2025-07-08 18:00:00

Date(s) :

2025-05-27

2025-06-24

2025-07-08

2025-07-22

2025-08-19

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Laissez-vous porter au rythme des chevaux et suivez le cours paisible de la Valmont. Cette échappée de 20 km dévoile un patrimoine typiquement normand, entre moulins, prairies et demeures d’antan.

Après une immersion dans ce paysage vallonné, l’itinéraire prend de la hauteur pour rejoindre le plateau. Là, une halte s’impose à la cidrerie artisanale des Hautes Falaises, où la visite se conclut par une dégustation des saveurs du verger.

Conditions

– En cas de mauvais temps, la balade pourra être reportée au jeudi.

– Le prix comprend la balade en calèche et la visite de la cidrerie.

– Nombre minimum de participants 2

– Nombre maximum de participants 5 (+1 ou 2 enfants)

– Réservation obligatoire

Vous souhaitez privatiser cet atelier ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com

English : Balade en calèche, la rivière en fil conducteur

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Let yourself be carried away by the rhythm of the horses and follow the peaceful course of the Valmont. This 20 km escape route reveals a typically Norman heritage, with mills, meadows and old houses.

After immersing yourself in this undulating landscape, the route rises to reach the plateau. Here, a stop at the Hautes Falaises artisanal cider mill is a must, and the visit concludes with a tasting of the orchard?s flavours.

Conditions

– In the event of bad weather, the tour may be postponed until Thursday.

– Price includes: carriage ride and visit to the cider house.

– Minimum number of participants: 2

– Maximum number of participants: 5 (+1 or 2 children)

– Reservations required

Would you like to reserve this workshop? Send an e-mail to groupes@fecamptourisme.com

German :

OUTDOOR-TREFF

Lassen Sie sich vom Rhythmus der Pferde tragen und folgen Sie dem friedlichen Lauf des Valmont. Diese 20 km lange Flucht enthüllt ein typisch normannisches Kulturerbe zwischen Mühlen, Wiesen und Herrenhäusern aus vergangenen Zeiten.

Nachdem Sie in die hügelige Landschaft eingetaucht sind, steigt die Route an, um das Plateau zu erreichen. Hier lohnt sich ein Zwischenstopp in der handwerklich arbeitenden Cidrerie des Hautes Falaises, wo die Besichtigung mit einer Verkostung der Aromen des Obstgartens abgeschlossen wird.

Bedingungen:

– Bei schlechtem Wetter kann die Wanderung auf Donnerstag verschoben werden.

– Im Preis inbegriffen: Kutschenfahrt und Besuch der Apfelweinkelterei.

– Mindestanzahl an Teilnehmern: 2

– Maximale Teilnehmerzahl: 5 (+1 oder 2 Kinder)

– Reservierung erforderlich

Möchten Sie diesen Workshop privatisieren? Senden Sie eine E-Mail an groupes@fecamptourisme.com

Italiano :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Lasciatevi trasportare dal ritmo dei cavalli e seguite il tranquillo corso del Valmont. Questa escursione di 20 km rivela un patrimonio tipicamente normanno, con mulini, prati e case di un tempo.

Dopo essersi immersi nella campagna ondulata, il percorso sale per raggiungere l’altopiano. Qui è d’obbligo una sosta alla sidreria artigianale Hautes Falaises, dove la visita si conclude con una degustazione dei sapori del frutteto.

Condizioni:

– In caso di maltempo, la visita potrebbe essere rinviata a giovedì.

– Il prezzo include: giro in carrozza e visita alla sidreria.

– Numero minimo di partecipanti: 2

– Numero massimo di partecipanti: 5 (+1 o 2 bambini)

– Prenotazione obbligatoria

Volete prenotare questo laboratorio? Inviate un’e-mail a groupes@fecamptourisme.com

Espanol :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Déjese llevar por el ritmo de los caballos y siga el apacible curso del Valmont. Esta escapada de 20 km revela un patrimonio típicamente normando, con molinos, prados y casas de antaño.

Tras sumergirse en el paisaje ondulado, la ruta asciende hasta alcanzar la meseta. Allí, es obligada una parada en la sidrería artesanal Hautes Falaises, donde la visita concluye con una degustación de los sabores de la huerta.

Condiciones:

– En caso de mal tiempo, la visita podrá aplazarse hasta el jueves.

– El precio incluye: paseo en carruaje y visita a la sidrería.

– Número mínimo de participantes: 2

– Número máximo de participantes: 5 (+1 o 2 niños)

– Reserva obligatoria

¿Quieres reservar este taller? Envíe un correo electrónico a groupes@fecamptourisme.com

