Balade en calèche Landerneau
Balade en calèche Landerneau dimanche 21 décembre 2025.
Balade en calèche
Centre-ville Landerneau Finistère
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-24 17:00:00
2025-12-21 2025-12-24
Balade dans le centre-ville à bord de la calèche de Noël.
Départ depuis le village de Noël. .
Centre-ville Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18
