Balade en calèche

Centre-ville Landerneau Finistère

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

2025-12-21 2025-12-24

Balade dans le centre-ville à bord de la calèche de Noël.

Départ depuis le village de Noël. .

Centre-ville Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18

