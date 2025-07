Balade en calèche Rue Jean Baptiste Tuja Langeac

Balade en calèche Rue Jean Baptiste Tuja Langeac dimanche 13 juillet 2025.

Balade en calèche

Rue Jean Baptiste Tuja Camping des Gorges de l’Allier Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-13 09:00:00

fin : 2025-08-10 12:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Balade en calèche tous les jeudis de l’été pour le marché organisé par la ville de Langeac. Ouvert à tous et gratuit au départ du camping des Gorges de l’Allier jusqu’au centre ville de Langeac.

.

Rue Jean Baptiste Tuja Camping des Gorges de l’Allier Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

English :

Horse-drawn carriage rides every Thursday in summer for the market organized by the town of Langeac. Open to all and free of charge from the Gorges de l’Allier campsite to Langeac town center.

German :

Kutschfahrt jeden Donnerstag im Sommer für den von der Stadt Langeac organisierten Markt. Offen für alle und kostenlos ab dem Campingplatz Gorges de l’Allier bis zum Stadtzentrum von Langeac.

Italiano :

Tutti i giovedì d’estate, in occasione del mercato organizzato dalla città di Langeac, vengono organizzate delle gite in carrozza. Aperto a tutti e gratuito dal campeggio Gorges de l’Allier al centro di Langeac.

Espanol :

Paseos en coche de caballos todos los jueves de verano con motivo del mercado organizado por la ciudad de Langeac. Abierto a todos y gratuito desde el camping Gorges de l’Allier hasta el centro de Langeac.

L’événement Balade en calèche Langeac a été mis à jour le 2023-04-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier