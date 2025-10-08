Balade en calèche Paimpont

Balade en calèche Paimpont mercredi 8 octobre 2025.

Balade en calèche

Calèches de Barenton Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-08 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29 2025-11-01 2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12 2025-11-15 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13

Venez profiter d’un moment hors du temps à bord d’une jolie calèche privatisée au décor automnale.

Au rythme du cheval, laissez vous emporter par les histoires de sorcières, korrigans et autres créatures mystérieuses qui peuplent Brocéliande. La balade se fera à travers sous bois et bocages, aux alentours du charmant hameau de Folle Pensée (commune de Paimpont).

Pour tous publics.

Possibilité d’autres dates et créneaux sur demandes

Tarif 78€ pour 1 à 4 personnes 15€ par personne supplémentaire .

Calèches de Barenton Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 92 90 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade en calèche Paimpont a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Brocéliande