Balade en canoë à la découverte des oiseaux de la Loire Vair-sur-Loire

Début : 2025-07-24 15:00:00

fin : 2025-07-24 17:00:00

2025-07-24

La LPO 44 et L.A. Kayak propose un sortie estival sur la Loire pour t découvrir ses oiseaux.

Laissez-vous guider par la LPO lors d’une balade en canoë à Vair-sur-Loire, à la rencontre des oiseaux qui peuplent les bords de Loire. Une sortie insolite, commentée, pour observer la faune locale, notamment les sternes.

Accessible aux enfants accompagnés d’un adulte et sachant nager.

LPO 44 and L.A. Kayak propose a summer outing on the Loire to discover its birds.

Die LPO 44 und L.A. Kayak bieten einen Sommerausflug auf der Loire an, um die Vögel zu entdecken.

L’LPO 44 e L.A. Kayak propongono una gita estiva sulla Loira alla scoperta degli uccelli.

La LPO 44 y L.A. Kayak proponen una salida estival por el Loira para descubrir sus aves.

