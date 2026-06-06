Balade en canoë sur le canal de Saint-Quentin Trefcon samedi 6 juin 2026.

Trefcon

Balade en canoë sur le canal de Saint-Quentin

Trefcon Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-04

Picardie canoë vous propose une balade commentée sur le canal de Saint-Quentin, entre Honnecourt-sur-Escaut et Vendhuile!

Balade programmée les samedis 6 juin et 4 juillet.

Départ à 14h (accueil à 13h45) du Pont d’Honnecourt, pour une durée de 3h.

Conditions savoir nager, chaussures fermées, vêtement adaptés.

Et à la fin du parcours, une visite de la brasserie de Vendhuile !

Sur réservation, en ligne au lien plus bas, ou par téléphone au 03 23 66 58 64 06 99 19 95 47.

Tarif

– 24€ par adulte

– 15€ par ado (13-18 ans)

– 10€ par enfant ( 8-12 ans)

En collaboration avec l’office de tourisme du Pays du Vermandois.

Picardie canoë vous propose une balade commentée sur le canal de Saint-Quentin, entre Honnecourt-sur-Escaut et Vendhuile!

Balade programmée les samedis 6 juin et 4 juillet.

Départ à 14h (accueil à 13h45) du Pont d’Honnecourt, pour une durée de 3h.

Conditions savoir nager, chaussures fermées, vêtement adaptés.

Et à la fin du parcours, une visite de la brasserie de Vendhuile !

Sur réservation, en ligne au lien plus bas, ou par téléphone au 03 23 66 58 64 06 99 19 95 47.

Tarif

– 24€ par adulte

– 15€ par ado (13-18 ans)

– 10€ par enfant ( 8-12 ans)

En collaboration avec l’office de tourisme du Pays du Vermandois. .

Trefcon 02490 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 37 28

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English :

Picardie canoë offers a guided tour of the Saint-Quentin canal, between Honnecourt-sur-Escaut and Vendhuile!

Scheduled for Saturdays, June 6 and July 4.

Departure from Pont d’Honnecourt at 2 p.m. (welcome at 1:45 p.m.), duration 3 hours.

Conditions: ability to swim, closed shoes, suitable clothing.

And at the end of the tour, a visit to the Vendhuile brewery!

By reservation, online at the link below, or by telephone on 03 23 66 58 64 06 99 19 95 47.

Price

– 24? per adult

– 15? per teenager (13-18 years)

– 10? per child (8-12 years)

In collaboration with the Pays du Vermandois tourist office.

L’événement Balade en canoë sur le canal de Saint-Quentin Trefcon a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois