Balade en canoë sur le canal de Saint-Quentin Trefcon
Balade en canoë sur le canal de Saint-Quentin Trefcon samedi 6 juin 2026.
Trefcon
Balade en canoë sur le canal de Saint-Quentin
Trefcon Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-04
Picardie canoë vous propose une balade commentée sur le canal de Saint-Quentin, entre Honnecourt-sur-Escaut et Vendhuile!
Balade programmée les samedis 6 juin et 4 juillet.
Départ à 14h (accueil à 13h45) du Pont d’Honnecourt, pour une durée de 3h.
Conditions savoir nager, chaussures fermées, vêtement adaptés.
Et à la fin du parcours, une visite de la brasserie de Vendhuile !
Sur réservation, en ligne au lien plus bas, ou par téléphone au 03 23 66 58 64 06 99 19 95 47.
Tarif
– 24€ par adulte
– 15€ par ado (13-18 ans)
– 10€ par enfant ( 8-12 ans)
En collaboration avec l’office de tourisme du Pays du Vermandois.
Picardie canoë vous propose une balade commentée sur le canal de Saint-Quentin, entre Honnecourt-sur-Escaut et Vendhuile!
Balade programmée les samedis 6 juin et 4 juillet.
Départ à 14h (accueil à 13h45) du Pont d’Honnecourt, pour une durée de 3h.
Conditions savoir nager, chaussures fermées, vêtement adaptés.
Et à la fin du parcours, une visite de la brasserie de Vendhuile !
Sur réservation, en ligne au lien plus bas, ou par téléphone au 03 23 66 58 64 06 99 19 95 47.
Tarif
– 24€ par adulte
– 15€ par ado (13-18 ans)
– 10€ par enfant ( 8-12 ans)
En collaboration avec l’office de tourisme du Pays du Vermandois. .
Trefcon 02490 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 37 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Picardie canoë offers a guided tour of the Saint-Quentin canal, between Honnecourt-sur-Escaut and Vendhuile!
Scheduled for Saturdays, June 6 and July 4.
Departure from Pont d’Honnecourt at 2 p.m. (welcome at 1:45 p.m.), duration 3 hours.
Conditions: ability to swim, closed shoes, suitable clothing.
And at the end of the tour, a visit to the Vendhuile brewery!
By reservation, online at the link below, or by telephone on 03 23 66 58 64 06 99 19 95 47.
Price
– 24? per adult
– 15? per teenager (13-18 years)
– 10? per child (8-12 years)
In collaboration with the Pays du Vermandois tourist office.
L’événement Balade en canoë sur le canal de Saint-Quentin Trefcon a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois