Balade en canoë sur le Douron

Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 17:00:00

fin : 2026-04-16 19:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16

Yann vous propose de partir en canoë au départ de Locquirec, pour voguer sur le Douron. Suivez le cours de l’eau qui petit à petit s’engouffre dans les terres.

Les dépôts de sédiments ont, au fil du temps, érigé de belles courbes et offrent un substrat de choix pour la recherche de traces et d’indices. Le cours de l’eau petit à petit se rétrécit et la civilisation disparaît dans notre rétroviseur.

Sur réservation par mail ou téléphone. .

Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

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English : Balade en canoë sur le Douron

L’événement Balade en canoë sur le Douron Locquirec a été mis à jour le 2026-03-21 par OT BAIE DE MORLAIX