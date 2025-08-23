Balade en Champagne à Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne
Balade en Champagne à Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne samedi 23 août 2025.
Balade en Champagne à Essômes-sur-Marne
6 Rue Ferrée Essômes-sur-Marne Aisne
Tarif : 5 – 5 –
5
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 15:30:00
fin : 2025-08-23 22:00:00
Date(s) :
2025-08-23
Rendez-vous le samedi 23 août 2025 à Essômes-sur-Marne pour une balade d’une durée de 2 h en champagne. L’accueil des randonneurs est fixé à 15 h 30 pou un départ à 16 h. Le retour de cette randonnée s’effectuera à 18 h.
Un marché de producteurs locaux sera ouvert au retour des participants jusqu’à 22 h.
Pour les inscriptions, consulter l’affiche de l’événement. 5 .
6 Rue Ferrée Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 09 35 aisne@ffrandonnee.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Balade en Champagne à Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne a été mis à jour le 2025-08-05 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne