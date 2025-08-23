Balade en Champagne à Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne

6 Rue Ferrée Essômes-sur-Marne Aisne

Début : 2025-08-23 15:30:00

fin : 2025-08-23 22:00:00

2025-08-23

Rendez-vous le samedi 23 août 2025 à Essômes-sur-Marne pour une balade d’une durée de 2 h en champagne. L’accueil des randonneurs est fixé à 15 h 30 pou un départ à 16 h. Le retour de cette randonnée s’effectuera à 18 h.

Un marché de producteurs locaux sera ouvert au retour des participants jusqu’à 22 h.

Pour les inscriptions, consulter l’affiche de l’événement. 5 .

6 Rue Ferrée Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 09 35 aisne@ffrandonnee.fr

