Balade en chiens de traineau

Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-01

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2025-12-01

Accueil par Cécile ou Antoine, présentation des chiens, des explications pour bien profiter de votre activité, et c’est parti pour 45 min sur terre ou 35 min en traineaux de sensations et de découverte du Ballon d’Alsace avec les petits commentaires de vos Mushers. Réservation en ligne, sous réserve d’enneigement suffisant.

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 69 58 08 24 cheyennespirit.chiendetraineau@gmail.com

English :

Welcome by Cécile or Antoine, presentation of the dogs, explanations on how to make the most of your activity, and off you go for 45 minutes on land or 35 minutes on sleds of sensations and discovery of the Ballon d?Alsace with the little comments of your Mushers. Online booking, subject to sufficient snow cover.

German :

Empfang durch Cécile oder Antoine, Vorstellung der Hunde, Erklärungen, wie Sie Ihre Aktivität am besten genießen können, und los geht’s: 45 Minuten auf der Erde oder 35 Minuten auf dem Schlitten voller Sensationen und Entdeckungen des Ballon d’Alsace mit den kleinen Kommentaren Ihrer Musher. Online-Reservierung, vorbehaltlich ausreichender Schneeverhältnisse.

Italiano :

Accoglienza da parte di Cécile o Antoine, presentazione dei cani, spiegazioni su come sfruttare al meglio la vostra attività, e via per 45 minuti a terra o 35 minuti in slitta di sensazioni e scoperta del Ballon d’Alsazia con i piccoli commenti dei vostri Mushers. Prenotazione online, a condizione che l’innevamento sia sufficiente.

Espanol :

Acogida por Cécile o Antoine, presentación de los perros, explicaciones sobre cómo aprovechar al máximo su actividad, y en marcha durante 45 minutos en tierra o 35 minutos en trineo de sensaciones y descubrimiento del Ballon d’Alsace con los pequeños comentarios de sus Mushers. Reserva en línea, bajo reserva de nieve suficiente.

L’événement Balade en chiens de traineau Sewen a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach