BALADE EN COMEDIES MUSICALES avec SOS amitié

salle polyvalente Pierre Maury Sainte-Suzanne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Après le succès de leurs premières représentations, le spectacle autour des comédies musicales: françaises, révolution, anglaises est rejoué pour une dernière fois, au profit de l’association les amis de SOS Amitié Nord franche Comté (lieu d’une écoute anonyme, gratuite, bienveillante) qui ont besoin de votre soutien pour assurer leur activité en ces périodes où la détresse psychologique touche de plus en plus d personnes.

RESERVATIONS: 06 42 28 71 68 ou 06 86 94 03 08 .

salle polyvalente Pierre Maury Sainte-Suzanne 25630 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 46 94 95 choralechoeuracoeur25@gmail.com

English : BALADE EN COMEDIES MUSICALES avec SOS amitié

L’événement BALADE EN COMEDIES MUSICALES avec SOS amitié Sainte-Suzanne a été mis à jour le 2025-12-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD