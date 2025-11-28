Balade en Comédies Musicales

Salle polyvalente Pierre Maury Sainte-Suzanne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 06:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Chorale choeur à coeur de Sainte Suzanne

Dimanche 18 janvier 2026 16h

au profit de sos Amitié NORD FRANCHE COMTE .

Salle polyvalente Pierre Maury Sainte-Suzanne 25630 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Balade en Comédies Musicales

L’événement Balade en Comédies Musicales Sainte-Suzanne a été mis à jour le 2025-11-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD