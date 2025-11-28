Balade en Comédies Musicales Sainte-Suzanne
Balade en Comédies Musicales Sainte-Suzanne dimanche 18 janvier 2026.
Balade en Comédies Musicales
Salle polyvalente Pierre Maury Sainte-Suzanne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 06:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Chorale choeur à coeur de Sainte Suzanne
Dimanche 18 janvier 2026 16h
au profit de sos Amitié NORD FRANCHE COMTE .
Salle polyvalente Pierre Maury Sainte-Suzanne 25630 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Balade en Comédies Musicales
L’événement Balade en Comédies Musicales Sainte-Suzanne a été mis à jour le 2025-11-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD