Balade en compagnie de rapaces

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Amoureux de nature, découvrez les alentours du château en compagnie de rapaces et de leur fauconnier. Une promenade originale les oiseaux vous suivent et vous frôlent, en toute liberté ! Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Nature lovers, discover the castle’s surroundings in the company of birds of prey and their falconer. An original walk: the birds follow you and graze on you, in complete freedom! Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Balade en compagnie de rapaces Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron