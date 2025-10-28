Balade en compagnie de rapaces et de Orion, le fauconnier Bas-en-Basset

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : Mardi 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-10-28

Amoureux de nature, découvrez les alentours du château en compagnie de rapaces et leur fauconnier. Une promenade originale les oiseaux vous suivent et vous frôlent en toute liberté. Vous pouvez ainsi interagir avec Orion le fauconnier de façon privilégiée

Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Nature lovers, discover the castle’s surroundings in the company of birds of prey and their falconer. The birds follow you and brush up against you in complete freedom. You can interact with Orion the falconer in a privileged way

German :

Als Naturliebhaber können Sie die Umgebung des Schlosses in Begleitung von Raubvögeln und ihrem Falkner entdecken. Ein origineller Spaziergang, bei dem die Vögel Ihnen folgen und Sie in aller Freiheit streifen. So können Sie auf besondere Weise mit Orion, dem Falkner, interagieren

Italiano :

Amanti della natura, scoprite i dintorni del castello in compagnia dei rapaci e del loro falconiere. Si tratta di una passeggiata originale, con gli uccelli che vi seguono e vi sfiorano in piena libertà. Potrete interagire in modo privilegiato con il falconiere Orion

Espanol :

Amantes de la naturaleza, descubran los alrededores del castillo en compañía de aves rapaces y de su cetrero. Se trata de un paseo original, en el que las aves le seguirán y le rozarán con total libertad. Podrá interactuar de forma privilegiada con Orión, el cetrero

L’événement Balade en compagnie de rapaces et de Orion, le fauconnier Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron