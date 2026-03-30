Balade en compagnie des petits ânes Autour de Saint Gabriel Parc naturel régional des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

Balade en compagnie des petits ânes Autour de Saint Gabriel

Dimanche 5 avril 2026 Horaires de départ de 9h30 à 12h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Balade familiale avec les P’tits ânes autour de la chapelle de St Gabriel.

Le parcours est adapté aux familles et révèle, entre garrigue, pinède et oliveraies, un joli patrimoine lié à la chapelle Saint-Gabriel et au castrum. Un clin d’œil sera également fait à l’histoire de la transhumance et au rôle de l’âne dans cette pratique.

P’tits ânes

Tarascon .

Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Family outing with the P’tits ânes around the chapel of St Gabriel.

L’événement Balade en compagnie des petits ânes Autour de Saint Gabriel Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-27 par Parc Naturel Régional des Alpilles