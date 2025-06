Balade en compagnie des petits ânes Sur le sentier des Moulins – Fontvieille 21 juin 2025 09:30

Bouches-du-Rhône

Balade en compagnie des petits ânes Sur le sentier des Moulins Samedi 21 juin 2025 de 9h30 à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Fontvieille Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-06-21 09:30:00

fin : 2025-06-21 12:00:00

2025-06-21

Sur le sentier des Moulins

Partez à la découverte du sentier des moulins à vent, rendus célèbres par Alphonse Daudet en compagnie de deux petits ânes bâtés.

Balade en compagnie des petits ânes

Sur le sentier des Moulins

Partez à la découverte du sentier des moulins à vent, rendus célèbres par Alphonse Daudet. Les deux petits ânes bâtés vous accompagneront dans les collines le temps d’une promenade commentée. En fin de sortie, visite guidée du Château Montauban possible au tarif préférentiel de 4€50.

P’tits ânes Château de Montauban

Réservation obligatoire auprès du Bureau d’Information Touristique de Fontvieille 04 90 54 67 49 .

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

On the windmill trail

Discover the windmill trail, made famous by Alphonse Daudet, in the company of two small donkeys.

German :

Auf dem Mühlenpfad

Erkunden Sie den Pfad der Windmühlen, die durch Alphonse Daudet berühmt wurden, in Begleitung von zwei kleinen Eseln mit Stöcken.

Italiano :

Sul sentiero dei mulini a vento

Scoprite il sentiero dei mulini a vento, reso famoso da Alphonse Daudet, in compagnia di due asinelli.

Espanol :

Por la ruta de los molinos

Descubra el sendero de los molinos, que hizo famoso Alphonse Daudet, en compañía de dos pequeños burros.

