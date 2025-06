Balade en compagnie d’un rapace – Bas-en-Basset 16 juillet 2025 10:00

Haute-Loire

Balade en compagnie d'un rapace

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Mercredi 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-08-20 11:30:00

2025-07-16

Amoureux de nature, découvrez les alentours du château en compagnie de rapaces et leur fauconnier. Une promenade originale les oiseaux vous suivent et vous frôlent, en toute liberté ! Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Château de Rochebaron

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Nature lovers, discover the castle’s surroundings in the company of birds of prey and their falconer. An original walk: the birds follow you and graze on you, in complete freedom! Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German :

Naturliebhaber können die Umgebung des Schlosses in Begleitung von Raubvögeln und ihrem Falkner entdecken. Ein origineller Spaziergang: Die Vögel folgen Ihnen und streifen Sie, in völliger Freiheit! Reservierung beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Italiano :

Amanti della natura, scoprite i dintorni del castello in compagnia dei rapaci e del loro falconiere. Una passeggiata originale: gli uccelli vi seguono e vi sfiorano in tutta libertà! Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol :

Amantes de la naturaleza, descubran los alrededores del castillo en compañía de aves rapaces y su cetrero. Un paseo original: ¡las aves le siguen y le rozan con total libertad! Reserve con antelación en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

