Balade en dragon boat sur la Rance CCKRance Lanvallay

Balade en dragon boat sur la Rance

CCKRance 13 Rue du Four Lanvallay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Promenade en Dragon Boat sur la Rance.

Des adhérents seront disponibles pour l’accueil, l’aide à l’équipement, embarquement et débarquement, et vous donneront des conseils de navigation.

En fonction de la météo, prévoir une tenue adaptée de sport ou confortable, des chaussures qui ne craignent pas l’eau, de la crème solaire, une bouteille d’eau et un cordon pour attacher ses lunettes (si besoin). Possibilité de laisser dans un casier du club ses affaires personnelles (prévoir un cadenas).

Réservation à l’office de tourisme de Dinan .

CCKRance 13 Rue du Four Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade en dragon boat sur la Rance Lanvallay a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme