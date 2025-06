Essonne

Balade en espace naturel La Lisière Bruyères-le-Châtel 7 juillet 2025 10:00

Balade en espace naturel Lundi 7 juillet, 10h00 La Lisière Essonne

Cette matinée est réservée aux habitants du quartier Le Tiec – La Longue Mare d’Égly via le Centre social Guy Goupil

Début : 2025-07-07T10:00:00 – 2025-07-07T12:00:00

Fin : 2025-07-07T10:00:00 – 2025-07-07T12:00:00

Dans le cadre de « Graines de Spectacles », semons des petites graines avec l’été culturel de La Lisière qui se concocte sur juillet, août, septembre …

Deuxième matinée balade organisée par La Lisière au sein du parc du château de Bruyères-le-Châtel, espace naturel sensible. Avec les habitants et complices du centre social Guy Goupil d’Égly, dans le cadre du projet de territoire « Couleurs Surfaces » (street art) mené de 2023 à 2026 avec le quartier Le Tiec La Longue Mare en partenariat avec le bailleur Groupe Valophis.

La Lisière 2 rue de la Libération 91115 Bruyères-le-Châtel Bruyères-le-Châtel 91680 Essonne Île-de-France 0633334623 https://www.lalisiere.art [{« type »: « email », « value »: « mediation@lalisiere.art »}] La Lisière est un lieu de création pour les arts de la rue et les arts dans et pour l’espace public, situé dans un espace naturel sensible, le parc du château de Bruyères-le-Châtel. Elle accueille des compagnies en résidence toute l’année, et organise des événements et projets au long cours sur le territoire. Lieu ouvert uniquement pour les rendez-vous publics, conditions d’accès spécifiées lors des événements.

Graines de spectacles

© La Lisière