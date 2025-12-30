BALADE EN EUROPE THEATRE DE L’HOPITAL SAN SALVADOUR Hyeres

BALADE EN EUROPE Début : 2026-02-07 à 17:30. Tarif : – euros.

FESTIVAL DE MUSIQUE DE TOULON PRÉSENTE : BALADE EN EUROPEProdige des cuivres, David Guerrier s’impose depuis plus de deux décennies comme l’un des musiciens les plus brillants de sa génération. Double lauréat des Victoires de la Musique Classique, il a également été couronné à l’ARD de Munichet au Concours International de Toulon. Trompettiste et corniste d’exception, il est actuellement première trompette solo du prestigieux Orchestre philharmonique de Berlin. Pour cette « Balade en Europe », il sera accompagné par les cordes sensibles du Quatuor Parisii, également Victoire de la Musique. Ensemble, ils proposent un programme riche en couleurs, entre grandes oeuvres du répertoire et éclats virtuoses.

THEATRE DE L’HOPITAL SAN SALVADOUR 4312 ROUTE ALMANARRE 83400 Hyeres 83