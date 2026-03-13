Balade en famille Square des Rossignols Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 15:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Le projet Grand Bellevue et l’Ecole des Parents et des Educateurs vous proposent une balade dans le quartier de Bellevue, à la découverte des transformations près de chez vous. Des échanges autour de la famille et du quotidien sur le quartier seront proposés. Un goûter est offert à la fin de la balade !

Square des Rossignols Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 06 88 98 39 53



Afficher la carte du lieu Square des Rossignols et trouvez le meilleur itinéraire

