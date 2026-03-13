Balade en famille Square des Rossignols Nantes

Balade en famille Square des Rossignols

Balade en famille Square des Rossignols Nantes mercredi 25 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 15:00 – 17:00
Gratuit : oui  En famille, Adulte, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Le projet Grand Bellevue et l’Ecole des Parents et des Educateurs vous proposent une balade dans le quartier de Bellevue, à la découverte des transformations près de chez vous. Des échanges autour de la famille et du quotidien sur le quartier seront proposés. Un goûter est offert à la fin de la balade !

Square des Rossignols Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 06 88 98 39 53


Afficher la carte du lieu Square des Rossignols et trouvez le meilleur itinéraire

