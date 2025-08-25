Balade en ferme à Rumilly Rumilly

Balade en ferme à Rumilly

32 rue du Sentier d’Aix Rumilly Pas-de-Calais

Début : 2025-08-25

fin : 2025-08-25

2025-08-25

Arnaud prendra le temps de vous expliquer sa passion avec ses ânes et ses chèvres, vous ferez connaissance avec eux, vous toucherez les équidés qui sont d’un naturel tactile et vous partirez en randonnée accompagnée pour rejoindre Guillaume qui vous fera découvrir son robot de traite et ses vaches laitières. .

32 rue du Sentier d’Aix Rumilly 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14

