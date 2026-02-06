Balade en fermes Le Tremblay Le Tremblay Ombrée d’Anjou
Le Tremblay 1 Rue de la Verzée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-03-08 08:30:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Pour cette nouvelle édition de Balade en fermes, les organisateurs vous invitent à l’occasion des semaines de l’agriculture à la découverte du monde agricole du Tremblay.
Les bottes et le gilet jaune sont indispensables !!
Au programme
– 3 parcours de 3, 6 et 9kms, pour des visites d’exploitations agricoles
Départs à 9h, 9h30, 10h, 14h et 14h30
À partir de 8h45, départ devant la salle Jeanne d’Arc
Restauration et buvette sur place
Marché de producteurs dès 10h
L’inscription gratuite sur www.ombreedanjou.fr ou directement sur place. .
English :
Farm stroll proposed on Sunday, March 8, 2026 in Le Tremblay
