Balade en fermes Le Tremblay Le Tremblay Ombrée d’Anjou

Balade en fermes Le Tremblay

Le Tremblay 1 Rue de la Verzée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-08 08:30:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Balade en fermes proposée le Dimanche 8 Mars 2026 au Tremblay

Pour cette nouvelle édition de Balade en fermes, les organisateurs vous invitent à l’occasion des semaines de l’agriculture à la découverte du monde agricole du Tremblay.

Les bottes et le gilet jaune sont indispensables !!

Au programme

– 3 parcours de 3, 6 et 9kms, pour des visites d’exploitations agricoles

Départs à 9h, 9h30, 10h, 14h et 14h30

À partir de 8h45, départ devant la salle Jeanne d’Arc

Restauration et buvette sur place

Marché de producteurs dès 10h

L’inscription gratuite sur www.ombreedanjou.fr ou directement sur place. .

Le Tremblay 1 Rue de la Verzée Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19

English :

Farm stroll proposed on Sunday, March 8, 2026 in Le Tremblay

