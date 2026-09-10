Informations pratiques

Montreuil-le-Henri

Balade en forêt et découverte de la gestion forestière

Montreuil-le-Henri Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Partez à la découverte de la forêt communale de Montreuil-le-Henri à travers un parcours de 3 km.

Partez à la découverte de la forêt communale de Montreuil-le-Henri à travers un parcours de 3 km. En chemin, Valentine Olivier du Pays Vallée du Loir et Anthony Jeanneau de l’ONF vous feront découvrir la richesse et la multifonctionnalité de nos forêts : ressources en bois, refuge de biodiversité et accueil du public… Découvrez comment les forestiers gèrent durablement les forêts.

Durée : 2h

Réservation obligatoire, le point de rendez-vous précisé lors de la réservation. .

Montreuil-le-Henri 72150 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 21 02

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English :

Set out to explore the Montreuil-le-Henri municipal forest on a 3-kilometer trail.

L’événement Balade en forêt et découverte de la gestion forestière Montreuil-le-Henri a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT72