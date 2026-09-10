Balade en forêt et découverte de la gestion forestière Montreuil-le-Henri
samedi 3 octobre 2026 · Montreuil-le-Henri
Informations pratiques
Montreuil-le-Henri
Balade en forêt et découverte de la gestion forestière
Montreuil-le-Henri Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Partez à la découverte de la forêt communale de Montreuil-le-Henri à travers un parcours de 3 km.
Partez à la découverte de la forêt communale de Montreuil-le-Henri à travers un parcours de 3 km. En chemin, Valentine Olivier du Pays Vallée du Loir et Anthony Jeanneau de l’ONF vous feront découvrir la richesse et la multifonctionnalité de nos forêts : ressources en bois, refuge de biodiversité et accueil du public… Découvrez comment les forestiers gèrent durablement les forêts.
Durée : 2h
Réservation obligatoire, le point de rendez-vous précisé lors de la réservation. .
Montreuil-le-Henri 72150 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 21 02
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English :
Set out to explore the Montreuil-le-Henri municipal forest on a 3-kilometer trail.
L’événement Balade en forêt et découverte de la gestion forestière Montreuil-le-Henri a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT72