Balade en forêt Vieux-Boucau-les-Bains

Balade en forêt Vieux-Boucau-les-Bains mardi 28 octobre 2025.

10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-28
2025-10-28

Promenons nous dans les bois à la découverte de ses habitants et de ses traditions. Apprenons la flore et la faune locale. Découvrons l’histoire méconnue de cette sylviculture.

Promenons nous dans les bois à la découverte de ses habitants et de ses traditions. Apprenons la flore et la faune locale. Découvrons l’histoire méconnue de cette sylviculture.

10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27 

English : Balade en forêt

Let’s take a walk in the woods to discover its inhabitants and traditions. Let’s learn about the local flora and fauna. Let’s discover the unknown history of this forestry.

On reservation

German : Balade en forêt

Machen wir einen Spaziergang durch die Wälder und entdecken wir die Bewohner und ihre Traditionen. Lernen wir die lokale Flora und Fauna kennen. Entdecken wir die unbekannte Geschichte dieser Forstwirtschaft.

Auf Reservierung

Italiano :

Facciamo una passeggiata nel bosco per scoprire i suoi abitanti e le sue tradizioni. Impariamo a conoscere la flora e la fauna locali. Scopriamo la storia poco conosciuta di questa foresta.

Su prenotazione

Espanol : Balade en forêt

Demos un paseo por el bosque para descubrir sus habitantes y tradiciones. Conozca la flora y la fauna locales. Descubra la historia poco conocida de este bosque.

Con reserva previa

