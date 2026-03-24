Balade en forêt Vieux-Boucau-les-Bains
Balade en forêt Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 22 avril 2026.
Balade en forêt
10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Comment s’est constituée la forêt landaise ? Quels sont les animaux qui l’habitent ? Y trouve t-on des plantes magiques ?
Cette balade guidée offre aux élèves l’opportunité de comprendre l’écosystème de la forêt landaise, l’origine de ses paysages et la diversité de sa faune et de sa flore
Comment s’est constituée la forêt landaise ? Quels sont les animaux qui l’habitent ? Y trouve t-on des plantes magiques ?
Cette balade guidée offre aux élèves l’opportunité de comprendre l’écosystème de la forêt landaise, l’origine de ses paysages et la diversité de sa faune et de sa flore .
10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27
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English : Balade en forêt
How was the Landes forest formed? What animals live there? Are there any magical plants?
This guided walk gives students the opportunity to understand the ecosystem of the Landes forest, the origin of its landscapes and the diversity of its flora and fauna
L’événement Balade en forêt Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OTI LAS