Balade en forêt

10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Comment s’est constituée la forêt landaise ? Quels sont les animaux qui l’habitent ? Y trouve t-on des plantes magiques ?

Cette balade guidée offre aux élèves l’opportunité de comprendre l’écosystème de la forêt landaise, l’origine de ses paysages et la diversité de sa faune et de sa flore

Comment s’est constituée la forêt landaise ? Quels sont les animaux qui l’habitent ? Y trouve t-on des plantes magiques ?

Cette balade guidée offre aux élèves l’opportunité de comprendre l’écosystème de la forêt landaise, l’origine de ses paysages et la diversité de sa faune et de sa flore .

10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27

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English : Balade en forêt

How was the Landes forest formed? What animals live there? Are there any magical plants?

This guided walk gives students the opportunity to understand the ecosystem of the Landes forest, the origin of its landscapes and the diversity of its flora and fauna

L’événement Balade en forêt Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OTI LAS