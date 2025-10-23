BALADE EN FORÊT Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne
Tarif : – – 9 EUR
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 16:00:00
2025-10-23
Balade et observation des champignons et insectes
Réservation obligatoire .
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruraldevigneux@gmail.com
English :
Stroll and observation of mushrooms and insects
German :
Spaziergang und Beobachtung von Pilzen und Insekten
Italiano :
Passeggiata e osservazione di funghi e insetti
Espanol :
Paseo y observación de setas e insectos
