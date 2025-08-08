Balade en gabarre Quai des Gabarres Casseneuil

Balade en gabarre Quai des Gabarres Casseneuil vendredi 8 août 2025.

Balade en gabarre

Quai des Gabarres Base nautique C’Lot Casseneuil Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-08 11:00:00
fin : 2025-08-22 12:00:00

2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Balades en gabarre sur La Barguelonne.
2 départs 10h et 11h
Durée 1h
Sur réservation.
Quai des Gabarres Base nautique C’Lot Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 17 61 60 

English : Balade en gabarre

Gabarre rides on La Barguelonne.
2 departures: 10am and 11am
Duration: 1 hour
Reservations required.

German : Balade en gabarre

Spaziergänge mit der Gabarre auf La Barguelonne.
2 Abfahrten: 10 Uhr und 11 Uhr
Dauer: 1 Std
Mit Reservierung.

Italiano :

Gite a Gabarre sulla Barguelonne.
2 partenze: ore 10 e 11
Durata: 1 ora
Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Balade en gabarre

Excursiones en gabarra por la Barguelonne.
2 salidas: 10h y 11h
Duración: 1 hora
Reserva obligatoria.

