Balade en gabarre Quai des Gabarres Casseneuil

Balade en gabarre
Quai des Gabarres Base nautique C’Lot Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-13 10:00:00
fin : 2025-08-13 11:00:00
Date(s) :
2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27
Balades en gabarre sur La Barguelonne.
2 départs 10h et 11h
Durée 1h
Sur réservation.
Quai des Gabarres Base nautique C’Lot Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 17 61 60
English : Balade en gabarre
Gabarre rides on La Barguelonne.
2 departures: 10am and 11am
Duration: 1 hour
Reservations required.
German : Balade en gabarre
Spaziergänge mit der Gabarre auf La Barguelonne.
2 Abfahrten: 10 Uhr und 11 Uhr
Dauer: 1 Std
Mit Reservierung.
Italiano :
Gite a Gabarre sulla Barguelonne.
2 partenze: ore 10 e 11
Durata: 1 ora
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Balade en gabarre
Excursiones en gabarra por la Barguelonne.
2 salidas: 10h y 11h
Duración: 1 hora
Reserva obligatoria.
