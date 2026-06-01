Balade en Gallo La Chapelle-Bouëxic
Balade en Gallo La Chapelle-Bouëxic samedi 20 juin 2026.
La Chapelle-Bouëxic
Balade en Gallo
La Chapelle-Bouëxic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association Sibel e Siben invite à une balade commentée en gallo et français samedi 20 juin à La Chapelle-Bouëxic (35) à 14h. Rendez-vous Place de la Vigne, près de l’église. .
La Chapelle-Bouëxic 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 98 03 87 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade en Gallo La Chapelle-Bouëxic a été mis à jour le 2026-06-03 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté