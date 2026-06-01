La Chapelle-Bouëxic

Balade en Gallo

La Chapelle-Bouëxic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Sibel e Siben invite à une balade commentée en gallo et français samedi 20 juin à La Chapelle-Bouëxic (35) à 14h. Rendez-vous Place de la Vigne, près de l’église. .

La Chapelle-Bouëxic 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 98 03 87 70

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English :

L’événement Balade en Gallo La Chapelle-Bouëxic a été mis à jour le 2026-06-03 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté