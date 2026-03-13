Balade en gyropodes_Ozenay Chemin de Messey Ozenay
Balade en gyropodes_Ozenay Chemin de Messey Ozenay mercredi 8 avril 2026.
Balade en gyropodes_Ozenay
Chemin de Messey Château de Messey Ozenay Saône-et-Loire
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-22
Au départ du Château de Messey, élégant domaine viticole niché à Ozenay, vivez une expérience originale au cœur des paysages vallonnés du Mâconnais.
Pendant 2h30 partez à la découverte du Mâconnais Tournugeois lors d’une balade en gyropode au cœur des vignes, alliant plaisir, nature et convivialité. En toute simplicité, glissez le long des coteaux viticoles et profitez de panoramas uniques sur les appellations emblématiques du territoire.
L’itinéraire, ponctué d’arrêts commentés, offre une immersion privilégiée dans un environnement préservé où patrimoine et nature dialoguent harmonieusement.
La balade se conclut par un moment convivial au domaine une dégustation commentée des vins du Château de Messey, pour prolonger l’expérience et découvrir toute la richesse aromatique des productions du Mâconnais.
Une activité originale et accessible, idéale pour vivre le vignoble autrement et savourer l’art de vivre bourguignon. .
Chemin de Messey Château de Messey Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com
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English : Balade en gyropodes_Ozenay
L’événement Balade en gyropodes_Ozenay Ozenay a été mis à jour le 2026-03-13 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II