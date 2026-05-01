Saint-Paul-le-Froid

BALADE EN KART CHIEN DE TRAINEAUX

STATION PLEINE NATURE DES BOUVIERS Saint-Paul-le-Froid Lozère

Tarif : – – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-14

Envie d’une balade insolite et inoubliable ? La meute de chien de traineaux Meutmatah vous invite à une balade en Kart tirée par les chiens de traineaux au départ de la station pleine nature des Bouviers.

Du jeudi 14 mai au lundi 18 mai tous les jours sur demande.

Infos et réservation au 06 14 33 98 12 (Jordan Penarrubia)

Envie d’une balade insolite et inoubliable ? La meute de chien de traineaux Meutmatah vous invite à une balade en Kart tirée par les chiens de traineaux au départ de la station pleine nature des Bouviers.

Du jeudi 14 mai au lundi 18 mai tous les jours sur demande.

Infos et réservation au 06 14 33 98 12 (Jordan Penarrubia) .

STATION PLEINE NATURE DES BOUVIERS Saint-Paul-le-Froid 48600 Lozère Occitanie +33 6 14 33 98 12

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English :

Looking for an unusual and unforgettable ride? The Meutmatah sled dog pack invites you to take a go-kart ride pulled by sled dogs from the Bouviers nature resort.

From Thursday May 14 to Monday May 18, every day on request.

Information and booking on 06 14 33 98 12 (Jordan Penarrubia)

L’événement BALADE EN KART CHIEN DE TRAINEAUX Saint-Paul-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-08 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn