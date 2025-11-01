Balade en kayak au lever du soleil Les Minutes Bleues Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 06:45:00

fin : 2025-11-01 08:15:00

Date(s) :

2025-11-01

Avant que les premières lueurs de l’aube ne pointent à l’horizon, on saisit sa pagaie et on se laisse guider une balade vivifiante dans le silence du matin.

A partir de 15 kg

Équipement fourni, prévoir un maillot de bain à mettre sous la combinaison.

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

