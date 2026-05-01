Balade en kayak et dégustation d’huîtres Quai Théodore Botrel Pont-Aven

Pont-Aven

Balade en kayak et dégustation d’huîtres

Quai Théodore Botrel Cabane de location de canoë-kayak Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Sortie en kayak et dégustation d’huîtres avec Honoré Mytiliculture au Hénan.

Infos pratiques

Ouvert à tous, tous âges et tous niveaux

Équipement fourni (kayak, gilet, pagaies)

Sur Inscription obligatoire. .

Quai Théodore Botrel Cabane de location de canoë-kayak Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 11 43 41 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade en kayak et dégustation d’huîtres

L’événement Balade en kayak et dégustation d’huîtres Pont-Aven a été mis à jour le 2026-05-16 par OTC CCA