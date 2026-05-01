Balade en kayak et dégustation d’huîtres Quai Théodore Botrel Pont-Aven
Balade en kayak et dégustation d’huîtres Quai Théodore Botrel Pont-Aven samedi 30 mai 2026.
Pont-Aven
Balade en kayak et dégustation d’huîtres
Quai Théodore Botrel Cabane de location de canoë-kayak Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Sortie en kayak et dégustation d’huîtres avec Honoré Mytiliculture au Hénan.
Infos pratiques
Ouvert à tous, tous âges et tous niveaux
Équipement fourni (kayak, gilet, pagaies)
Sur Inscription obligatoire. .
Quai Théodore Botrel Cabane de location de canoë-kayak Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 11 43 41 61
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English : Balade en kayak et dégustation d’huîtres
L’événement Balade en kayak et dégustation d’huîtres Pont-Aven a été mis à jour le 2026-05-16 par OTC CCA
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