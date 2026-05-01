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Balade en kayak et dégustation d’huîtres Quai Théodore Botrel Pont-Aven

Balade en kayak et dégustation d’huîtres Quai Théodore Botrel Pont-Aven samedi 30 mai 2026.

Lieu : Quai Théodore Botrel

Adresse : Cabane de location de canoë-kayak

Ville : 29930 Pont-Aven

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Pont-Aven

Balade en kayak et dégustation d’huîtres

Quai Théodore Botrel Cabane de location de canoë-kayak Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Sortie en kayak et dégustation d’huîtres avec Honoré Mytiliculture au Hénan.

Infos pratiques
Ouvert à tous, tous âges et tous niveaux
Équipement fourni (kayak, gilet, pagaies)
Sur Inscription obligatoire.   .

Quai Théodore Botrel Cabane de location de canoë-kayak Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 11 43 41 61 

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English : Balade en kayak et dégustation d’huîtres

L’événement Balade en kayak et dégustation d’huîtres Pont-Aven a été mis à jour le 2026-05-16 par OTC CCA

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