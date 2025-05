Balade en kayak – Saint-Lunaire, 1 juillet 2025 09:30, Saint-Lunaire.

Ille-et-Vilaine

Balade en kayak Plage de Longchamp Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-01 09:30:00

fin : 2025-07-01 12:30:00

2025-07-01

Partez vers l’Île du Perron & l’Île Agot, une réserve ornithologique unique !

Sortie de 3h dont 2h30 de navigation, rythme cool .

Réservé aux + 14 ans.

Avec ou sans expérience vous êtes les bienvenus !

L’aventure en toute sécurité !

Découvrez la merveilleuse Côte d’Émeraude avec nos moniteurs diplômés, également guides naturalistes, dans une ambiance conviviale et en toute sécurité, en profitant de leurs conseils avisés et de nombreuses informations sur la faune, flore et patrimoine local ! Nous vous accompagnons dans les plus beaux endroits de la Côte d’Émeraude Île Agot, Fort La Latte, archipel des Ebihens… Nous accueillons les pagayeurs de tout âge et de tout niveau par petits groupes dans des canoës-kayaks simples ou doubles. Embarquez dans des embarcations stables, silencieuses et respectueuses de l’environnement pour des balades nautiques inoubliables ! Le kayak de mer permet de découvrir la Côte d’Émeraude en toute harmonie avec la nature, splendide autant que sauvage. .

Plage de Longchamp

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 04 39 37

