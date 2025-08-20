Balade en Kayak sur la Seulles Place du Docteur Lerosey Courseulles-sur-Mer

Balade en Kayak sur la Seulles

Place du Docteur Lerosey Ecole de voile Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-20 09:00:00

fin : 2025-08-20 11:00:00

2025-08-20 2025-08-27

A la découverte de la rivière Seulles dans un kayak

(2h)- Niveau 2

Partez à la découverte de la Seulles en famille, entre amis, ou bien seul en kayak en compagnie d’un moniteur de l’école de voile de Courseulles.

Vous découvrirez ainsi l’ensemble de cette rivière, sa flore et sa faune intrigantes. Comme le Vulpin bulbeux (espèce protégée au niveau régional) ou bien peut-être la Musaraigne aquatique (mammifère protégé en France), l’Agrion de mercure (espèce également protégée que l’on observe souvent sur la vallée de la Seulles), et bien d’autres encore…

Le circuit débutera à la cale de mise à l’eau de l’école de voile qui sera également le point de retour.

Nous irons à la découverte de cet environnement à la croisée de la campagne et de la mer sur cette sortie nautique de 2h accompagnée d’un(e) moniteur ou monitrice diplômé(e).

Pour tout public sachant nager.

A partir de

8 ans kayak biplace

13 ans kayak simple

Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un majeur.

Place du Docteur Lerosey Ecole de voile Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 92 59 info@edvcourseulles.fr

