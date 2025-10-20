Balade en main à poney ou à cheval les meneques Locoal-Mendon
Début : 2025-10-20 14:30:00
fin : 2025-10-28 15:45:00
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31
Séance de 1h15 pour les enfants à partir de 18 mois.
Par groupe de 2 enfants, ils vont apprendre à brosser préparer leur poney pour une balade montée de 40-45min tenu en main par les intervenants de la ferme. A la fin de la séance, ils pourront desceller, récompenser et chouchouter leur poney.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
les meneques Marianimaux Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
