Balade en main à poney ou à cheval les meneques Locoal-Mendon

Balade en main à poney ou à cheval

les meneques Marianimaux Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-28 15:45:00

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Séance de 1h15 pour les enfants à partir de 18 mois.

Par groupe de 2 enfants, ils vont apprendre à brosser préparer leur poney pour une balade montée de 40-45min tenu en main par les intervenants de la ferme. A la fin de la séance, ils pourront desceller, récompenser et chouchouter leur poney.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .

les meneques Marianimaux Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

