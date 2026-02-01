Balade en main à poney ou à cheval Marianimaux Locoal-Mendon
Balade en main à poney ou à cheval Marianimaux Locoal-Mendon mercredi 11 février 2026.
Balade en main à poney ou à cheval
Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon Morbihan
Début : 2026-02-11 16:00:00
fin : 2026-02-11 17:15:00
2026-02-11 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-26
Par groupe de 2 enfants, ils vont apprendre à brosser préparer leur poney pour une balade montée de 40-45min tenu en main par les intervenants de la ferme.
A la fin de la séance, ils pourront desceller, récompenser et chouchouter leur poney.
Séance de 1h15 pour les enfants à partir de 18 mois.
Sur réservation obligatoire. Paiement en espèce ou par chèque. .
Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne
