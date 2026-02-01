Balade en main à poney ou à cheval Marianimaux Locoal-Mendon

Balade en main à poney ou à cheval

Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 16:00:00

fin : 2026-02-11 17:15:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-26

Par groupe de 2 enfants, ils vont apprendre à brosser préparer leur poney pour une balade montée de 40-45min tenu en main par les intervenants de la ferme.

A la fin de la séance, ils pourront desceller, récompenser et chouchouter leur poney.

Séance de 1h15 pour les enfants à partir de 18 mois.

Sur réservation obligatoire. Paiement en espèce ou par chèque. .

